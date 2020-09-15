Bakan Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor
Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satış rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulundu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadesini kullandı.
İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020
Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı.
Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum.�� pic.twitter.com/ERpTgpP1G6
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