Bakan Albayrak: Daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran'ın Mayıs'tan daha pozitif olduğunun göstergesidir."

Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir. pic.twitter.com/5mD89Pq6jv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 1, 2020