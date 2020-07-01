Bakan Albayrak: Daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran'ın Mayıs'tan daha pozitif olduğunun göstergesidir."Bakan Albayrak'ın Twitter paylaşımı şöyle:
Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir. pic.twitter.com/5mD89Pq6jv— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 1, 2020