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27 Ekim 2020 Salı 16:59:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 16:59:00

Bakan Albayrak bu sözlerle duyurdu: Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak pandemiyle birlikte ülkenin ekonomik krize girmesi için avucunu ovuşturanları ters köşeye yatıracak açıklamayı yaptı.

Birçok çok uluslu şirketin yatırımda rotayı Türkiye'ye çevirdiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Küresel şirketlerin böyle dönemlerde Türkiye gibi şoklara dirençli, yabancı şirketlere karşı tarafsız, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var' dedi. 

Türkiye ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu, yatırımcılara eğitimli insan kaynağı, lojistik altyapısı ve güçlü üretim tabanıyla eşsiz fırsatlar sunduğunu belirten Bakan Albayrak 'Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi' diyerek müjdeyi verdi.

Türkiye'nin 3 kıtayı birleştiren konumu nedeniyle lojistik avantajlarının genç nüfus ve eğitimli iş gücünün olduğunu kaydeden Albayrak 'Türkiye büyük bir pazar' ifadelerini kullandı. 

Bakan Albayrak, "Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor." dedi.

Etiketler : Bakan Albayrak berat albayrak hazine ve maliye bakanı türkiye yatırım
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