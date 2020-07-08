Bakan Albayrak: Bankalarımızın desteği büyümemize ivme katacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankaların vatandaşlara desteğinin büyümeye ivme katacağını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BDDK'nin, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını değerlendirdi.
Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadesini kullandı.
Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 8, 2020
İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti!
Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır. https://t.co/LgLc4zf6Az
- Bakan Albayrak: Bankalarımızın desteği büyümemize ivme katacak
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