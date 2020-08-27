Bakan Albayrak: Artık toplanan her 100 TL verginin yüzde 85'i vatandaşımıza hizmet olarak geri dönüyor
Kaynak: Akşam
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından rakam vererek Türkiye'nin faiz ekonomisinden nasıl hizmet ekonomisine geçtiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur." dedi.
2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020
FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae
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