Teknoloji Bakanı Varank'tan makine sektörüne müjde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz. Bu programla Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız." açıklaması yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı Makine Zirvesi'ne (MAKFED) önemli açıklamalarda bulundu. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir."
MAKİNE SEKTÖRÜNE ÖNCELİK
Mustafa Varank, "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz. Bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
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