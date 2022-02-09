Azerbaycan'dan Türkiye'ye acil durum gazı

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09 Şubat 2022 Çarşamba 15:03:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 15:03:00

Azerbaycan, Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı tedarik edecek

Kaynak: Bloomberg

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Tüm dünyayı etkileyen enerji krizi devam ederken kardeş Azerbaycan, Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı tedarik etmeye başladı.

Azerbaycan, hükümetin talebi üzerine Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı tedarik edecek. Ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan tedarikin Şubat sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Azerbaycan Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazının ihracına başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Gaz tedarikinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu, Ocak ayının son haftasında başladığı ve Şubat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Türkiye 2021'de 8,5 milyar metreküp ile Azerbaycan gazının en büyük alıcısı konumunda. Azerbaycan ayrıca İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'a da gaz satıyor.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden biri olan İran'ın Ocak ayında teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan gaz kısıntısını 8 Şubat itibariyle kaldırmıştı.

Etiketler : Azerbaycan TÜRKİYE GAZ YUNANİSTAN BULGARİSTAN
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