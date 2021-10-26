Avrupa'nın iş rotası Türkiye

Koronavirüs salgını sonrası yeniden şekillenen küresel tedarik zincirinde Türkiye stratejik üs haline geldi. Son dönemde IKEA, Boehringer Ingelheim, LPP ve DW Reusables gibi bazı uluslararası şirketler Türkiye'ye yatırım kararı alırken, sağlanan avantajlar dolayısıyla Türkiye ilgisinin devam etmesi bekleniyor. Özellikle Avrupalılardan gelen sinyaller Türkiye'nin artık önemli bir iş ve yatırım adresi olduğunu ortaya koyuyor.

ÇİN YERİNE TÜRKİYE

Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski "Türkiye bölgesinde dominant bir ülke. Lojistik altyapısı da gelişmiş. Polonya ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak demir yolu da yakın zamanda açılacak. Firmalarımız Çin yerine Türkiye'yi düşünüyor. Ürün kalitesi de Türkiye'de çok daha yüksek. Maliyet avantajı da var. Bence bu bir sürecin başlangıcı ve inanıyorum ki çok enteresan sonuçlar getirecek" dedi. Türkiye'nin yatırım ortamı ve teşviklerini çok iyi gördüğünü belirten Nowakowski, ülkeye Avrupa'dan ve dünyanın farklı yerlerinden doğrudan yabancı yatırımların geldiğini ifade etti. Polonya Türkiye Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Koray Akgüloğlu ise "Polonyalı yatırımcılar medikal ve kozmetik sektörlerine ilgili. Bazı Polonyalı şirketler Türkiye'de zincir mağazalar açmayı hatta burada üretim yapmayı planlıyor" diye konuştu. Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş ise Türkiye'nin birçok konuda maliyet avantajı sağladığına dikkat çekti.

DEVAMI GELECEK

Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek da hafta sonu yaptığı açıklamada Avusturyalı firmaların üretim merkezlerini artık Çin'den Türkiye'ye kaydırdıklarını belirterek "Bu, artarak devam edecek" demişti.

YATIRIMLAR ARTACAK

EKİMDE DE REKOR GÖRÜNDÜ

Türkiye'nin Avrupa için tedarik adresi haline gelmesi ihracatta da pe peşe rekorlar getiriyor. Yılın ilk 9 ayında, yüzde 36'lık artışla 161 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, eylül ayında ilk kez bir ayda 20 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. Alınan bilgiye göre ekimde de ilk 20 günlük rakamlara göre yine 20 milyar dolarlık ihracata ulaşılacak ve 2 gün az iş günü olmasına rağmen yine rekor kırılacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre bu trend devam edecek. Türkiye'den yapılan alımların hızlanması ile birlikte kapasite kullanımında da ciddi artış meydana gelirken yeni yatırım ihtiyacı da doğdu. Bu ihtiyaç üzerine İhracatı Geliştirme A.Ş adıyla TİM tarafından bir de şirket kuruldu. Bu şirket ihracatı ve yeni yatırımları finanse edecek.

ULUSLARARASI FİNANS ENSTİTÜSÜ BAŞEKONOMİSTİ: TL YORUMLARI GEVEZELİK TÜRKİYE BU ŞOKU ATLATIR

Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin Ağustos 2018'deki döviz şokunu atlatmayı başardığını, yine başaracağını belirterek, "Bazıları doların sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunları dikkate almayın, hepsi saçmalık, gevezelik" dedi.

ÖNCEKİ ŞOK BÜYÜKTÜ

Brooks, sosyal medya hesabından, son günlerde dövizdeki yükselişe ilişkin yorumları değerlendirirken, Türk bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin grafikli bir paylaşım yaptı. Brooks, "Türk Lirası'ndaki değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar" diye konuştu.

DİKKATE ALMAYIN

Brooks, şunları kaydetti: "Şu sıralar TL hakkında her türlü panik gevezelikleri yapılıyor. Hatta bazıları doların sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor."

Brooks, 2018 ve 2020'deki TL'nin değer kaybını hatırlatarak "Bu kez farklı. Piyasa kayıtsız ve bir uyarı sinyali aldı. Bu yeniden fiyatlandırma, 2018 ve 2020'den çok daha küçük şok" dedi. w EKONOMİ SERVİSİ

MAYISTA '9.5' DEMİŞTİ

IIF, Dolar/TL için adil değer tahminini en son Mayıs 2021'de yapmış ve 7.50'den 9.50'ye yükseltmişti. IIF, bunun için iki temel gerekçe göstermişti: Cari açıktaki artış ve yabancı sıcak para çıkışı. O yüzden bu rakam bir kur tahmini değil, Türkiye'nin cari açığını kapatmak için ihtiyaç duyacağı kurun seviyesine işaret ediyordu. IIF, 1983'te 38 sanayileşmiş ülkenin merkez bankaları, devlet varlık fonları, ticari ve yatırım bankaları, risk fonları ve sigorta şirketleri tarafından kuruldu. IFF halen 70'den fazla ülkede 450'den fazla firmayı temsil ediyor.