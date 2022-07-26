VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...
CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den yanıt
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı
Terörün kaynağına darbe indirdi
Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor
İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor
'Kodokushi' İran'da 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü
Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı
Rusya duyurdu: Ortak tahıl merkezi İstanbul'da faaliyete başladı
Avrupa'da derin çatlak! 2 ülke reddetti
Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak
Doğal gaz ve petrolün rotası değişti
Çöp evde inanılmaz detaylar!
Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor
Vanayı kısıyor
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak
Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi
26 Temmuz 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 16:00:00

Avrupa'daki gaz krizi üyeler arasındaki çatlakları derinleştiriyor

Kaynak: TRT Haber, BBC, AA

ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB), üye ülkelerin doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmaya yönelik önerisi, İspanya ve Yunanistan tarafından reddedildi. Doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı ülkeler hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında "gaz" krizi derinleşiyor. Üye ülkelerin doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmaya yönelik önerisi, İspanya ve Yunanistan tarafından reddedildi. Yunanistan, "Teklif kabul edilemez" dedi.

AB, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.

Birlik planına ilk itiraz, Yunanistan'dan geldi.

"TEKLİF KABUL EDİLEMEZ"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, AB ülkelerinden talep edilen yüzde 15'lik doğalgaz tasarrufunun, son beş yılın tüketim miktarlarının ortalaması üzerinden hesaplandığını söyledi.

Bu önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu ifade eden İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında (doğalgaz tüketiminde) yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.

İkonumu, Yunanistan'ın talebinin, yüzde 15'lik tasarruf hesaplanırken, son beş yılın ortalamasının değil, geçen yılın baz alınması olduğunu belirtti.

İSPANYA DAHA ESNEK BİR ÖNERİ TALEP EDİYOR

El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun doğalgazdan yüzde 15 oranında tasarruf edilmesi planından muafiyet talep ettiğini yazdı.

Gazetede yer alan makalede, bugünkü olağanüstü AB enerji bakanları toplantısında Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş Bakanı ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera başkanlığındaki İspanyol heyetinin, planı daha esnek hale getirmeyi umduğu belirtildi.

Makaleye göre Madrid, Brüksel'in önerdiği yüzde 15 oranının yüzde 5 ila 10 oranına düşürmesini istiyor.

Makalede, Komisyon'un planının sanayi işletmelerine zarar vereceğine işaret edildi. İspanya, günde ortalama 22.9 milyar metreküp gaz tüketiyor ve Brüksel tarafından belirlenen sınırla birlikte bu rakamın 3.4 milyar metreküp azaltılması isteniyor.

FRANSA ÖNLEMLERİ SERTLEŞTİRİYOR

Fransa'da artan enerji fiyatlarıyla sıkılaştırılan enerji tasarrufu önlemleri kapsamında klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutmasının yasaklanacağı duyuruldu.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, gelecek günlerde enerji tasarrufuna dair 2 kararname yayımlayacaklarını söyledi.

Runacher, klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutması zorunluluğu getirileceğini, kurala uymayanlara 750 euro ceza kesileceğini dile getirdi.

Son haftalardaki aşırı sıcak hava dalgalarına, yıl başından bu yana yağış eksikliğinin eşlik etmesiyle artan kuraklık nedeniyle ülkede alarm verildi. Fransa genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidildi.

İNGİLTERE'DE HALKTAN YARDIM TALEBİ HAZIRLIĞI

Telegraph, İngiltere hükümetinin vatandaşlardan bu kış elektrik kesintilerini önlemek için ışıklarının ve termostatlarını kapatmalarının istenebileceği acil durum enerji planları hazırladığını açıkladı.

Gazetede yer alan habere göre, planlar gaz veya elektrik arzı kesintisi durumunda yürürlüğe girecek ve halktan enerji tüketimini azaltması istenecek.

Telegraph'ın gördüğü belgelere göre, böyle bir senaryoda İngiliz hükümeti, düzenli aralıklarla radyo, televizyon, sosyal medya, afişler ve broşürler aracılığıyla insanlara elektrik ve gaz kullanımını kesmelerini söyleyen mesajlar gönderecek.

ALMANYA: TENCERENİZİN KAPAĞINI KAPALI TUTUN

Almanya'da ise Ekonomi ve İklim Bakanlığı, vatandaşlara 'duş başlığının değiştirilmesi, ofislerde tasarruflu ampul kullanılması' gibi öneriler sundu.

Enerji tasarrufunun, sıcak suyun az tüketilmesiyle sağlanabileceğinin altı çizildi. Duş süresinin 5 dakikaya düşürülmesi tavsiye edildi.

Bakanlık, tencerenin kapağının kapalı tutulması ve yemek pişmeye yakınken ocağın söndürülmesi gibi önerilerde de bulundu.

Dikkat edilmesi halinde hane başına yıllık 320 euro tasarruf yapılabileceği ifade edildi.

"Enerjiden tasarruf eden herkes, Almanya'nın Rus ithalatına daha az bağımlı hale gelmesine ve iklim için bir şeyler yapılmasına yardımcı olacak" vurgusu yapıldı.

Etiketler : Rusya Almanya Yannis İkonomu
Kalben fırtınası

Kalben fırtınası
Güzellikte zirvede

Güzellikte zirvede
Mektupla ayrıldılar

Mektupla ayrıldılar
İlk bölüm heyecanı

İlk bölüm heyecanı
Sezonu kapattık

Sezonu kapattık
Konser değil terapi

Konser değil terapi
Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda

Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda
İrem delirmek üzere

İrem delirmek üzere
Birlikte bir ömre aynı gün veda

Birlikte bir ömre aynı gün veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX