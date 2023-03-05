Avrupa ülkeleri deprem nedeniyle Türkiye için milyonlarca avroluk yardım topladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok Avrupa ülkesi, Türkiye için milyonlarca avro tutarında nakdi yardım topladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan 1 Mart'ta yapılan açıklamada, AB'nin şimdiye dek Türkiye'de deprem bölgesine 8 milyon avroyu aşan tutarda insani yardım gönderdiği ve ek finansman ayırmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Birçok AB ülkesi de nakdi yardım toplamak için çeşitli kampanyalar düzenledi.

Alman hükümeti, 21 Şubat'a kadar Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere yönelik 108 milyon avro değerinde afet yardımı ve insani yardım gönderdi. Bu rakamın 41 milyon avroluk bölümü Türkiye'ye yollandı, yaklaşık 8 milyon avroluk kısmı ise sadece ayni yardımlara ayrıldı.

İngiltere'de 15 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Afetler Acil Durum Komitesinin (DEC) başlattığı yardım kampanyasına 5 milyon 650 bin avroluk destek veren İngiliz hükümetinin kurtarma faaliyetleri süresince yaptığı yardımlar, toplamda 48 milyon 591 bin avroya ulaştı. DEC'in ülke genelinde yürüttüğü kampanyaların da eklenmesiyle İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye yapılan yardımların miktarı 141 milyon 253 bin avro oldu. Komitenin İskoçya'da başlattığı yardım kampanyasına da İskoçya bölgesel hükümeti 565 bin avro destek sağlayacağını açıkladı. İrlanda Cumhuriyeti ise Kızılhaç aracılığıyla depremzedelere 2 milyon 260 bin avroluk destek sözü verdi.

İspanya'da 8 binden fazla belediyenin büyük bir kısmı meclislerinde aldıkları kararlarla 1000 avrodan 80 bin avroya kadar farklı miktarlarda para yardımı yaparken bazı özerk yönetimler de nakdi yardım kararı aldı. Türkiye'de Garanti BBVA bankasının hakim ortağı İspanyol BBVA bankası 32 milyon avro ile en büyük yardımı yapan kurum oldu. Ayrıca dev tekstil firmaları ve süpermarket zincirleri toplamda 3 milyon 450 bin avro kadar yardımda bulundu. Yardımların, Kızılay ve AFAD ile İspanya'daki Kızılhaç, Caritas veya diğer STK'ler aracılığıyla yapıldığı açıklandı. Diğer yandan Barcelona ve Real Madrid'in de aralarında olduğu çok sayıda futbol kulübü ve La Liga kurumu da depremzedelere yardım için kampanyalar başlattı.

İtalya da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna (IFRC) Türk Kızılayın acil durum faaliyetlerini desteklemek için mali yardım yaptı. Toplam 1 milyon 750 bin avroluk yardımın 1 milyon avrosunun Türk Kızılaya tahsis edildiği, 750 bin avrosunun ise Suriye Kızılayının olduğu açıklandı.

HOLLANDA'DA YARDIM KAMPANYALARI SÜRÜYOR



Hollanda'da yardım kampanyaları halen devam ediyor. Bu kampanyalarda şimdiye kadar 152 milyon avrodan fazla yardım toplandığı öğrenildi. Hollanda Kızılhaçı ve UNICEF'in de içinde bulunduğu 11 yardım kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği "Giro555" isimli yardım organizasyonuna şimdiye kadar 108 milyon 501 bin 189 avro yardım yapıldı. Ülkede Türk STK'leri ve yardım kuruluşlarının başlattığı kampanyalarda ise 13 milyon avrodan fazla yardım toplandı. Hollanda hükümeti 20 milyon avro yardımda bulunurken yerel yönetimlerin yaptığı bağış ise 11 milyon avroyu geçti. Yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği bağışın tamamı ve hükümetin yaptığı yardımın 10 milyon avrosu "Giro555" aracılığı ile gönderildi.

Romanya'daki STK'lerin ve iş insanlarının yaptığı, tespit edilebilen toplam yardımın miktarı ise 1 milyon 213 bin milyon avro civarında.

Bulgaristan'da AFAD'a nakdi yardım için açılan hesaba vatandaşlar ve iş insanlarından yapılan bağışların miktarı 1 milyon avroya yaklaştı.

Polonya'daki kampanyalar da sürüyor. Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği koordinasyonunda 27 Şubat itibarıyla 149 bin 446 avro toplandı. Polonyalı PAH isimli STK, 640 bin 485 avro topladı.

Estonya, toplamda 400 bin avroluk ayni ve nakdi yardım yaparken Letonya 70 bin avro nakdi yardım gönderdi.

Litvanya Sağlık Bakanlığı tarafından 328 bin avro değerinde sağlık ürünü ulaştırıldı. Hükümet tarafından 200 bin avro nakit destek sözü verildi.

Finlandiya, Türkiye ve Suriye için toplamda 1 milyon avro nakdi yardım taahhüt etti.

Macaristan'da Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin açtığı hesapta 293 bin 870 avro toplandı. Bu miktar peyderpey AFAD'ın hesabına aktarılıyor. Bu tutarın içinde Macaristan Ulusal Meclisinin 13 bin 180 avroluk bağışı da bulunuyor.

Avusturya, depremlerin akabinde Türkiye'ye 3 milyon avroluk yardımda bulunacağını duyurdu. Ülkedeki 9 eyalet de 2 milyon avroluk yardımda bulunacaklarını açıkladı. Aralarında Avusturya Kızılhaçı, Caritas yardım kuruluşu ve çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun yanı sıra bireysel olarak toplananlarla birlikte yardımların toplam miktarı 9,5 milyon avroyu aştı.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin koordinasyonunda 657 bin avro, yardım kuruluşu Hasene aracılığıyla 234 bin avro toplandı. İsveç hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye toplam 14 milyon avroluk insani yardım yaptığı bildirildi.