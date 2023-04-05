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05 Nisan 2023 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 11:30:00

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Kaynak: AA

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Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 457,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 15.618 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.650 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.354 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 9.242 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.070 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0960 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ekonominin durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, Avrupa'da enflasyon baskısının yavaşlamaya devam ettiğini anımsatarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin büyük bölümünün de bankanın faiz artışlarında sona yaklaştığını vurguladığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 90 ihtimalle gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırmasının beklendiğinin altını çizen analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri şubatta aylık yüzde 4,8 artarak beklentileri aştı.

Etiketler : avrupa borsaları piyasalar ekonomi

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