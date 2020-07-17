TÜBİTAK duyurdu: Türkiye'ye dönen en büyük fon miktarı

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan 13 Türk kuruluşuna 7,5 milyon euro hibe: Bir çağrıda Türkiye'ye dönen en büyük fon miktarı oldu

TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamındaki projelere, Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan 7,5 milyon avro hibe alındı. Bu bütçe, bugüne kadar açıklanan bir çağrıda Türkiye'ye dönen en büyük fon miktarı oldu.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Ufuk2020 Programı'nın "Toplumsal Sorunlar" bileşeni altında yer alan "Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım", "Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji" alanları kapsamındaki başvurulardan, Ufuk2020 destekleri ve eğitimlerinden faydalanan 13 Türk kuruluşunun yer aldığı 6 proje, AB Komisyonu tarafından desteklendi.

Bu projelerden, Yeşilova Holding'in koordinatör olarak teknik altyapısını kurguladığı ALBATROSS, toplam 14 başvuru içinden ilk 4'e girerek büyük bir başarıya imza attı. Proje kapsamında elektrikli ve hibrit-elektrikli binek araç piyasasına yenilikçi çözümleriyle yön verecek, modüler, hafif, menzili artırılmış, yeni nesil termal yönetim sistemleri ile hızlı şarj edilebilir, uygun maliyetli, verimli ve güvenilir batarya sistemlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Türkiye'de Mercedes-Benz Türk AŞ, FEV TR Otomotiv ve Ford Otomotiv Sanayi firmaları proje ortağı olarak yer alıyor. Projede 10 ülkeden 21 ortak bulunuyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Vestel Elektronik, Bozankaya ve TÜBİTAK'ın ortak olarak yer aldığı HELIOS Projesi, şehir içi elektrikli mobilite hizmetlerinde kullanılmaya yönelik (elektrikli otobüsler) akıllı, ölçeklenebilir, yüksek performanslı, modüler batarya paketlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Almanya tarafından koordine edilecek projede 8 ülkeden 18 ortak yer alıyor.

- OTOMOTİV DE VAR ENERJİ DE

ASAŞ'ın ortak olarak bulunduğu MARBEL Projesi'nde ise elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için yüksek performanslı bataryaların seri üretilmeleri ve pazara girişlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. İspanya tarafından koordine edilecek projeye 8 ülkeden 16 ortak eşlik ediyor.

IMECAR'ın ortak olarak yer aldığı SEABAT Projesi'nde, otomotiv sektöründe kullanılan üretim teknolojisi çözümlerinden yararlanılarak, denizcilik sektöründe kullanılabilecek modüler, yüksek enerjili, yüksek güçlü batarya sistem ve konseptinin geliştirilmesi planlanıyor. Belçika tarafından koordine edilecek projede 9 ülkeden 15 ortak bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Özyeğin Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı procuRE Projesi ile 21 binden fazla kamu binasına sahip 6 ülkeden 6 iştirakin bir araya gelerek, 7 milyon avro Ar-Ge yatırımı yaparak yenilenebilir enerji uygulamalarının desteklenmesi hedefleniyor.

TÜPRAŞ'ın ortak olarak yer aldığı EBIO Projesi, düşük değerli ham biyo sıvıların sürdürülebilir enerji yakıtına dönüştürülmesi için yenilikçi bir teknik çözüm sunarak, AB'nin iddialı hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Norveç tarafından koordine edilecek projede, 7 farklı ülkeden 9 ortak yer alıyor.

Bu projeler için AB Komisyonundan 13 Türk kuruluşuna 7,5 milyon avro hibe verilecek. Bu bütçe şimdiye kadar açıklanan bir çağrıda Türkiye'ye verilen en büyük fon miktarı oldu.

- UFUK2020

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar avro bütçeli araştırma ve inovasyon programını kapsıyor. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde AB Komisyonunun hibe sağladığı projeler destekleniyor. AB'nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı'nın Türkiye'deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılıyor.