VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'den Tanju Özcan kararı!
Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
Odessa'da Rus saldırıları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Almanya'da sığınmacıların kamu yararına işlerde çalışması istendi
Beyaz eşya sektörü ihracattaki düşüşü iç satışlarla dengeledi
Antalya 4 gün 4 gece süren Hint düğününe ev sahipliği yaptı
26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:12:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:12:00

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetmeye devam etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, parasal sıkılaştırmayla haziranda ivme kaybetmeye devam etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, mayısta yıllık bazda yüzde 4 artan şirket kredileri, geçen ay yüzde 3 yükseliş kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay yüzde 1,7 arttı.

Mayısta yüzde 1 artan M3 para arzı da haziranda yıllık bazda yüzde 0,6 yükseldi.

M3 para arzındaki yavaş büyüme, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak görülüyor. Bununla birlikte para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin artık çok karmaşık olduğu değerlendiriliyor.

Etiketler : Avrupa Merkez Bankası ECB Tüketici kredileri
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX