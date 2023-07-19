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19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:30:00

Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu

Kaynak: AA

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Enflasyon, Macaristan'da yüzde 19,9, Slovakya'da yüzde 11,3 ve Çekya'da yüzde 11,2 seviyesini buldu.

Avro Bölgesi'nde enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,5 olarak ölçüldü.

AB'de ise mayısta yüzde 7,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,35'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,31'i hizmetler, yüzde 1,42'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, haziranda Macaristan'da yüzde 19,9, Slovakya'da yüzde 11,3 ve Çekya'da 11,2 oldu. Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 6,7, Almanya'da yüzde 6,8 ve Fransa'da yüzde 5,3 olarak tespit edildi.

Etiketler : AB AVRO ENFLASYON
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