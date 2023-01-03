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03 Ocak 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 15:30:00

ATO Başkanı Baran: Ankara, 2022'de 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat ile tarihinin en yüksek rakamına imza attı

Kaynak: AA

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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara, il bazında ihracat rakamlarına göre 2022'de 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek rakamına imza attı ve yeniden beşinci sıraya yerleşti." ifadesini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin ihracatında kaydedilen gelişmeyi değerlendirdi.

Ankara'nın salgının izlerini silerek ihracatta atağa geçtiğini belirten Baran, kentin, il bazında ihracat rakamlarına göre 2022'de 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat yaparak tarihinin en yüksek rakamına imza attığını ve yeniden beşinci sıraya yerleştiğini bildirdi.

Baran, 2019'da 8 milyar 303 milyon dolarlık ihracat yaparak il bazında beşinci sırada yer alan Ankara'nın, 2020'de 7 milyar 766 milyon dolarla altıncı sıraya gerilediğini hatırlattı. Bu seviyenin geçen yıl 9 milyar 321 milyon dolara çıkmasına rağmen başkentin altıncı sırada yer almaya devam ettiğini belirten Baran, "İhracatçılar bu yıl gösterdikleri başarıyla hem rakam olarak hem de sıralama olarak şehrimizi yukarıya taşıdılar." ifadesini kullandı.

Baran, Ankara'nın ihracatında sektör bazında, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, madencilik ürünleri, elektrik ve elektronik ile çeliğin ön sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

İHRACATTA ABD İLK SIRADA

Ankara'nın ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında ise ABD'nin 1 milyar 99 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 809 milyon dolarla Çin'in, 768 milyon dolarla Almanya'nın takip ettiğini bildiren Baran, Almanya'nın ardından Bulgaristan, Irak, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'nın geldiğini belirtti.

Baran, başkentli ihracatçıların dünyanın 200'ü aşkın ülke ve bölgesine dış satım gerçekleştirerek başarı hikayeleri yazdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ankaramız yüksek teknolojili ve katma değerli üretim potansiyeli ile ülkemiz sanayisinin gelişimine katkı sağlıyor. Son dönemde başkentte savunma sanayi başta olmak üzere ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin sayısı arttı. İlk 500 firma içinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayisi firmasının 6'sı Ankara'da yer alıyor. Başkent Ankara kilogram başına ihracat fiyatıyla da 1,5 dolarlık Türkiye ortalamasının çok üzerinde."

Etiketler : ato gürsel baran ihracat
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