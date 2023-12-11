Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık ediyor.



Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi toplantıya katılarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

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ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA



Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantının ardından, komisyonda yer alan 4 işçiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Milyonlarca kişinin gözünün kulağının bu toplantıda olduğunu belirten Ağar, bugünkü toplantının sadece işin başlangıcı olduğunu ve toplantıda herhangi bir ücret konusunun görüşülmediğini söyledi.

Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapacağını açıklayan Ağar, bu toplantının da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ağar, TÜRK-İŞ heyetindeki 4 işçinin toplantıda söz alıp almadığıyla ilgili soruya, "İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular, arkadaşlarımız da görüşlerini sundu. Arkadaşlarımız asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine işverenler değerlendirme yapacaklar. Onları da önümüzdeki hafta inşallah göreceğiz." yanıtını verdi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret konusunda "kırmızı çizgisi"nin ne olduğuyla ilgili soruya Ağar, "TÜRK-İŞ olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin anlamının olmadığını düşünüyorum. Yani belirli bir ücret söyleyip de o ücretin altında kalmanın bir anlamı yok." yanıtını verdi.

Ağar, bu yıl ilk kez komisyonda yer alan 4 işçinin toplantıda rakam telaffuz edip etmedikleriyle ilgili soru üzerine "Hayır. Biz TÜRK-İŞ'i temsil ediyoruz. Sonuçta TÜRK-İŞ bu arkadaşlarımızı çalıştıkları yerden buldu, tespit etti, getirdi. Asgari ücretle çalışmalarından dolayı bu arkadaşlarımız bugün burada 8 milyon çalışanın sesi oldu." dedi.