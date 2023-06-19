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19 Haziran 2023 Pazartesi 10:27:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 10:27:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Kaynak: AA

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, güncel ekonomik veri ve raporları masaya yatıracak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Etiketler : asgari ücret işçi işveren ara zam
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