13 Haziran 2023 Salı 08:07:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 08:07:00
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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