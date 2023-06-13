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13 Haziran 2023 Salı 08:07:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 08:07:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : asgari ücret çalışan ara zam işçi işveren hükümet
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