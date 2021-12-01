Asgari ücrette önemli gelişme! İlk rakamlar belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı...

Çalışma Bakanı Bilgin'in konuşmasından bazı satırbaşları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Bakan Bilgin, "Anket uygulamasıyla işçi ve işverenlerin beklentileri araştırdık. 2021'in Kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirdik" dedi ve asgari ücret için belirlenen rakamları açıkladı.

Asgari ücret, çalışanların, adı üzerinde asgari almaları gereken ücreti ifade ediyor. Fakat, sorun enflasyonist ortamlarda, ekonomide yaşanan dalgalanmalar anında asgari ücretin en alt düzeyde olmak yerine temel ücret olarak algılanmasıyla ilgilidir. 6 milyona yakın işçi var, emekçi var asgari ücretle geçinen. Enflasyona karşı emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.

MAKRO GÖSTERGELER, BÜYÜMEDİR, İSTİHDAMDIR, İHRACATTIR

Arkadaşlarımız burada teknik çalışmalar yapacaklardır. Bir boyutu teknik olarak, enflasyon, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemleri dikkate alınarak, asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak oranda belirlenmesidir. Çalışmaları etraflıca sürdürdük. Bir araştırma yaptık, paylaşacağım. Hem işveren kesimine hem emekçilere ulaşıldı. Burada mühendisinden işçisine, usta başından çalışan çırağına kadar her kategoride emekçilerin alın teri vardır büyümenin içinde. Biz de büyüme süreçlerinde şuna bakarız. Ortaya çıkan sorunları da sosyal politikalar üzerine çözelim. Asgari ücret de bu anlamda önem kazanmaktadır. Kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli şekilde istikrara kavuşacak olan şeyler. Makro göstergeler, büyümedir, istihdamdır, büyümenin kalitesidir, ihracattır, üretim kapasitesinin artışıdır.

ASGARİ ÜCRET ANKETİNDEN ÇIKAN RAKAMLAR

Paylaşmak istediğim araştırma var. Birinci safhada anket ile hem işçi hem işverenlerin beklentilerini irdelemeye çalıştık. Bu birinci kısmı, diğer safhası da derinlemesine teknikle, çalışmaya katılanların meseleye bakış açılarını anlamaya çalıştık. Kasım ayında yaptık, 26 şehirde gerçekleştirdik.

Bir önceki yılla karşılaştırılınca önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 51 aynı kalacağını, yüzde 37'sinin çok daha iyi olacağını, yüzde 11'inin ise daha kötüye gideceğini düşündüklerini görüyoruz.

Yüzde 33,9 3500-3750 arasında asgari ücretin olması gerektiği kanaatinde. 3750-4000 arası yüzde 13. 3251 ile 3500 arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz.

Yüzde 74 asgari ücret arttıkça işten çıkarmalardan endişe ettiklerini söylemişlerdir. İşverenlerimiz belli oran üzerindeki artışın ancak işten çıkarma ile iş yerinin ayakta kalması arasında bir tercih olacağını söylemekteler.

"İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ 3500 TL İLA 3750 TL ARASI"

Yeni dönem ne kadar olması gerekmektedir sorusuna verilen cevap da ilginçtir. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 arasında isterken, profesyonel yöneticilerin yüzde 34'ü uçuk rakamlar, 6000'in üzerinde rakamlar verebilmektedir.

Küçük işletmeler, mikro işletmeler de asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının işsizliğe yok açacağı, kendilerini sıkıntıya sokacağını dile getirdi.

2500 emekçiye ulaşılmıştır. Beklentileri sorduğumuzda yüzde 37 ile 3750 ve 4000 arasında rakam söylediklerini görüyoruz. Yüzde 21 4500 - 5000 aralığında. Yüzde 13 ile diğer rakamlar toplanıyor.

"4 OTURUMDA TAMAMLAYACAĞIZ"

İşçilerimizin yüzde 60'ı işten çıkarmaya yol açmayacağını belirtiyorlar.

Bu sürecin 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu sene bu süreci uzatmayalım görüşünü Atalay bey iletti. Biz de aynı görüşteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da benzer ifadeyi söylediler. Kısa sürede meselenin çözüme kavuşturulacağını, aynı zamanda iş verimliliğini artıran rakamda buluşacağımızı düşünüyorum.

NAZMİ IRGAT - TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAŞKANI

Toplumun geniş bir kesimi yapılacak komisyon toplantısının sonuçlarını umutla beklemektedirler. Alınacak bu karar beklentileri karşılar, hayal kırıklığına yol açmaz, iş barışı ve toplumsal huzuru getirir. 2021 yılı fevkalade bir yıl oldu. 2020'de başlayan salgın hastalık, olumsuzluklar, çalışma yapısı değişiklikleri, uzaktan çalışma, evden çalışma, kısa çalışma, ücretsiz izin gibi uygulamaları içinde oldular. Bu insanların ücret ve gelirleri büyük kayba uğradı. Enflasyon süreci başladı. Artarak devam eden enflasyonla birlikte milli paramız değer kaybetti, alım gücü düştü. Maalesef ülkedeki insanlar sendikal örgütlenme hakkını kullanamadığı için asgari ücreti kabul ederek işlerini korumakla karşı karşıyalar.

Dünyada ve ülkemizde ucuz emek üzerine kurgulanmış çalışma sistemi var. Uluslararası rekabeti gidermenin tek yolunu ucuz emekte gördüler, bunun yanlışlığını yaşayarak görüyoruz. İçimizde akademisyen ve ekonomistler de var. İçimizde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Sayın Bakanım sizden umutluyuz. Anketle beraber ortaya çıkıyor ki, bu asgari ücretin dayanılmaz hal aldığı ortaya çıktı. Bu çalışmamızın sağlıklı yol alabilmesi için çok ciddi çalışma yaptırmak durumunda kalıyoruz. Hem işveren hem hükümet ve çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş durumdayız.

Enflasyon üzerindeki artışı işveren de kabul ediyor. Bundan da memnun kalıyoruz. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Artık yüzde 20-27'ler çalışanlar için adil bir vergi sistemi olmadığını kabul ediyoruz. En az ücretten vergi alınmasının sonu gelmiş olması lazım. AGİ ile bu durumun çözülebileceğini düşünüyoruz. Çalışanlar elbette ki sosyal devlet anlayışı içinde refah devletine ulaşırlar.

Milyonlarca çalışanın içinde bulunduğu zorluğun borçlanarak ihtiyaç kredileri, kredi kartlarıyla hayatlarını idame ettiriyorlar. Yapılan zamla borçlarını ödeyip ailesiyle birlikte yaşamak için mücadele edecekler. Gıdadaki artışların önüne geçilmesinin zamanı gelmiştir. Türk Lirası'nın değer kaybetmesini üzüntüyle karşılaşıyoruz. Asgari ücretin çalışan ve halkımıza hayırlı olacağını umuyorum.

AKANSEL KOÇ - TİSK GENEL SEKRETERİ

1.5 yılı aşkın süredir Koronavirüs nedeniyle farklı bir dönemden geçiyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ve refahı önce geldi. Bu toplantıların sonucunda tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla sürecimizi tamamlayacağız. Dünyada ve ülkemizdeki sürekli değişen ekonomik dinamiklerin içindeyiz. Ekonomide küresel olarak içinden geçtiğimiz süreçte hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen destekler oldukça önemlidir. Ne yazık ki tüm dünyada artan Emtia, ham madde fiyatları ve çip krizi gibi sorunlar birçok sektörümüzü maalesef olumsuz olarak etkiliyor.

Hizmet sektörünün toparlanmamış olması biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde ilave istihdam yaratmak maalesef zorlaşmaktadır. Ayrıca ülkemizin vergi gelirleri, gerek işverenler üzerindeki haksız rekabette olumsuz etkisi olan kayıt dışı istihdam yüzde 30'lara ulaştı. 9 milyonun üzerindeki kayıt dışı çalışanın devlet üzerinde yarattığı kayıp 150 milyar lira üzerindedir.

Asgari ücret tespitinde istihdamın korunması, yeni istihdamın korunmasına fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında devam etmesine, işveren maliyetlerinin istihdamı artıracak adımlar atılmasını istirham ediyoruz. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışanlarımızın refahını koruyacak artışa şimdiden evet diyoruz. Ortak fayda sağlayacak her türlü işbirliğine hazırız.