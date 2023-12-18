18 Aralık 2023 Pazartesi 13:33:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 13:33:00
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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