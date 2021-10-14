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14 Ekim 2021 Perşembe 11:35:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 11:50:00

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam talepleri açıklandı!

Kaynak: Sabah

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2022 asgari ücrette geri sayım başladı. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da 2022 asgari ücret zam oranı talebini duyurdu. İşte haberin detayları...

Türkiye'deki milyonlarca çalışan '2022 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. 2022 asgari ücret zam oranı ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" mesajının ardından Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da 2022 asgari ücret zam taleplerini açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu.

Mahmut Arslan, Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 40 olduğunu söyledi. Asgari ücret belirlenmesinde artık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, geniş katılımlı tespit komisyonu oluşturulması gerektiğine işaret etti. Kovid-19 sürecinde tüm sektörler durma noktasına gelirken üretimin devam ettiğini ve hatta ihracatta rekor kırıldığını aktaran Arslan, bunun işçiler sayesinde olduğunu ve işverenlerden daha cömert olmalarını beklediklerini kaydetti.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 yılda gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üzerinde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da yine tahminlerden oluşmaktadır.

Son 10 yıldaki değişimlere ve işleyen formül...

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

Etiketler : Asgari ücret zam agi işçi
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