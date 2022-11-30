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30 Kasım 2022 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 16:56:00

Asgari ücret... Bakan Bilgin: Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

Kaynak: AA-TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda, "Düzenleme sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsıyor. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme." açıklamasında bulundu.

Bilgin, asgari ücret konusunda da "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek hafta da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını dile getirdi.

Atalay ve Akkol ile komisyon toplantısıyla başlayacak sürecin şartlarını müzakere edeceklerini vurgulayan Atalay, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili konularda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile de görüşeceğini duyurdu.

Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

Etiketler : vedat bilgin sözleşmeli kadro emekçi enflasyon
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