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Aselsan'dan milyon dolarlık anlaşma! Yurt dışına satılacak
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09 Aralık 2021 Perşembe 11:12:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 11:13:00

Aselsan'dan milyon dolarlık anlaşma! Yurt dışına satılacak

Kaynak: AA

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ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Etiketler : ASELSAN KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
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