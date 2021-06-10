ASELSAN'dan 'millileştirme' hamlesi! Türkiye'ye 150 milyon dolarlık katkı

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezinde 'İleri Teknolojiler' temasıyla 3'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açıldı. ASELSAN Başkanı Haluk Görgün, millileştirme çalışmalarının tanıtımı ve iş birliği protokollerinin imzalanması töreninde konuştu. Görgün, Covid-19 salgınında, üretim ve hizmet merkezlerine bağımlılığın artmasının, küresel tedarik zinciri kurallarının yeniden şekillenmesine vesile olduğunu belirterek, koşulların, güçlü rekabet avantajlarına sahip olan Türkiye'yi yeni tehdit ve fırsatlarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

'MİLLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Dönüşüm sürecinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini sürdüren ve rekabet gücünde belirleyici rol oynayan tedarikçilerin millileştirme vizyonu ile güçlenerek yollarına devam ettiklerini kaydeden Görgün, "Bu anlayışla, 2018 yılında başlatmış olduğumuz organizasyonel dönüşüm sürecimize bu yıl bir kilometre taşı ekleyerek tedarik zinciri yönetimimizi genel müdür yardımcılığı seviyesine taşıdık. Toplam sahip olma maliyetine dayalı değerlendirme yaklaşımımız ve tedarik zincirinin tüm aşamalarına katkı sağlayan yeni organizasyonumuzla, tedarik zinciri yönetimimizi sürdürülebilir, sade ve çevik bir yapıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Kuruluş misyonumuz çerçevesinde millileştirme çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda, tasarım ya da üretim anlamında yerli tedarikçilerimizin üretebileceği tüm ürün ve sistemleri analiz ederek odağımızı yerlileştirebileceğimiz kritik teknolojiler üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bu kapsamda tedarikçilerimiz ile aramızdaki bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak ve dışa bağımlığı daha da azaltmak istiyoruz. Millileştirme çalışmalarımızı daha sistematik olarak yürütebilmek amacıyla 3 yıl önce Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulunu kurduk. Bu kurul bünyesinde millileştirilecek ürünler için teknik bilgi broşürleri hazırlıyoruz" diye konuştu.

Görgün, 3 bin 127 civarında tedarikçilerinin olduğunu ifade ederek, "Bunlar ASELSAN'a aktif olarak fatura kesen firmalardır. 3 kişi çalışan firma da var, 100 kişi çalışan firma da var. Biraz daha büyük boyutlu firmalar da var. Şu anda ASELSAN'la birlikte çalışan irili ufaklı ASELSAN'ın kutlu yolculuğunda ona destek olan, onunla beraber yürüyen, paydaş olan, dertlenen, heyecanlanan, üreten ülkemizin savunma sanayine katkı sağlayan 3 binin üzerinde firma var. ASELSAN gibi Savunma Sanayi Başkanlığı'mızın liderliğinde faaliyet gösteren diğer firmalarımızla bu sorumluluğun bilincinde millileştirme ve yerlileştirme çalışmalarımıza her geçen gün biraz daha gayretle eforumuzu artırarak, bu ekosistemi ve bu ekosistemin heyecanını diri tutarak, birlikte çalıştırıyoruz" dedi.

'400 ÜRÜNÜ MİLLİLEŞTİRDİK'

Son 3 yılda 750'nin üzerinde ürünü millileştirme ve yerlileştirme başvurusuna açtıklarını dile getiren Görgün, "3 yılda 400'ün üzerindeki ürünü millileştirdik ve bunun ülkemiz ekonomisine katkısı 150 milyon doları aştı. Daha yapacak çok işimiz var, gidecek çok yolumuz var. Biz bunun farkındayız. Yaptıkça, ilerledikçe, değerlendirdikçe daha yenileri, iyileri mutlaka yapılabilecek. Biz bu tecrübeler ile birlikte ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Millileştirme ve uluslararası iş geliştirme bizim için en önemli mefhumlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.