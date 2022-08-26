ASELSAN'dan 671,5 milyon lira ve 35,3 milyon dolarlık sözleşme
Kaynak: AA
ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, uçak modernizasyonuna yönelik 671,5 milyon liralık ve 35,3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile uçak modernizasyonuyla ilgili toplam bedeli 671 milyon 451 bin 904 lira ve 35 milyon 278 bin 330 dolar olan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2025 döneminde gerçekleştirileceği belirtilirken, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
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