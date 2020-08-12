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12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:22:00

ASELSAN, ekonomi dergisi "Capital 500" listesinde 35'inci sıraya yükseldi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin lider savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, 2018 yılı Capital 500 listesinde 42'nci sırada bulunan şirketin, 2019 listesinde 7 basamak birden yükseldiği belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri arasındaki liderliğini sürdüren ASELSAN'ın son listede 35'inci sıraya yükseldi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, 2018 yılı Capital 500 listesinde 42'nci sırada bulunan şirketin, 2019 listesinde 7 basamak birden yükseldiği belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri arasındaki liderliğini sürdüren ASELSAN'ın son listede 35'inci sırada yer aldığı bilgisi verilen açıklamada, şirketin, "kuvvetli faaliyet karlılığı ve düşük borçluluk oranlarına dayalı istikrarlı büyüme modeliyle" listedeki pek çok sanayi şirketinden ayrıştığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Capital 500" listesinin en çok kar eden şirketleri arasında ASELSAN'ın 4'üncü sırada olduğu ve 10 milyar lira eşiğini en hızlı geçen şirketler listesinde 1'inci sırada yer aldığı ifade edildi.

ASELSAN'ın, kurulduğu 1975 yılından bugüne Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin elektronik sistemler alanında en büyük kaynağı olarak görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şirketin Türkiye'nin savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki amiral gemisi olma unvanını, sağlık teknolojileri alanına da taşımaya hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ASELSAN'ın görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik, güç elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle sağlık alanında "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ile "yaşam destek cihazları" olmak üzere 3 alanı hedef olarak belirlediği ve çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Diğer listelerde de yükseliş trendi

Şirketin, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde de 4 basamak çıkarak 11'inciliğe yükseldiği hatırlatılan açıklamada, ASELSAN'ın yüksek "faiz, amortisman ve vergi öncesi kara (FAVÖK)" sahip olduğu, savunma sanayi firmaları ve Ankara merkezli şirketler arasında da Türkiye'de ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, ASELSAN'ın, "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nda da 2019 yılı cirosuyla 7 basamak yükselerek 25'inci olduğu ve listede bulunan savunma şirketleri arasında birinciliğini devam ettirdiği anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN, askeri ve sivil haberleşme, radar ve elektronik harp, elektro optik, aviyonik, savunma ve silah, komuta kontrol, deniz, ulaşım, güvenlik, enerji ve güç yönetimi, sağlık sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor. Giderek artan ihracatıyla ASELSAN, düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da yükseliyor ve 2019 itibarıyla 52'nci sırada yer alıyor."

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