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06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:50:00

Arsa yatırımları zirveden inmiyor

Kaynak: CNNTürk

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Yükselen konut fiyatları ve pandemi karşısında arsa yatırımına olan talep artışı devam ederken, arsa fiyatları da hızlı yükseliyor. İmarlı arsada bir yıllık değer artışı yüzde 78 oldu.

Gayrimenkul fiyatlarındaki tırmanış, yatırımcıların hızını kesmiyor. Bu açıdan konut dışında özellikle arsa ve tarla yatırımlarına talep devam ediyor. İlk defa 2021'de konut dışı gayrimenkul satışı, arsa ve tarla satışlarının etkisiyle konut satışlarını geçmişti. 2022'nin ilk 5 aylık verileri de arsaya olan talebin devam ettiğini gösteriyor. Hem konut üretiminde kıt bir kaynak olarak yatırımcısı oldukça fazla olan arsanın, hem de pandemi ve kent yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin talebiyle cazibesinin devam ettiği görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre konut dışı gayrimenkul satışları (arsa, tarla, işyeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi vs) 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin bandına geldi. Bu satışların 722 bin adedi tarla, 480 bin adedi ise arsa oluşturdu. Konut dışı gayrimenkul satışı 2021 yılında ilk defa konut satışlarını bu sayede geçmiş oldu. 2022'nin ilk 5 ayında Türkiye'de 1 milyon 271 bin 971 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Bu satışların 216 bin 582'sini arsalar oluşturuyor. 2021 verileri üzerinden bir projeksiyon çizildiğinde 2022'de arsa satışının daha da artacağını öngörülüyor.

Arsa yatırımının arkasında enflasyon üzerinde getiri elde etme etkeni var. Tüm gayrimenkuller bu süreçte değerlenirken, kıt kaynak olarak görülen arsalarda bu getirinin daha da yükseldiği görülüyor. Özellikle mega proje etrafındaki şehir, ilçe ve köyler ile sahil hatlarında ve doğanın içindeki alanlarda satın alma eğilimi daha yüksek. Ayrıca kentlerde artan konut edinme ve kiralama sıkıntıları nedeniyle az da olsa bir kesimin köyüne göç ederek bu alımları hareketlendirdiği görülüyor.

Etiketler : arsa arsa yatırımı yatırım
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