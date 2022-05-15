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15 Mayıs 2022 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 12:38:00

Aramco'nun net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 82 arttı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net karı, yüksek petrol fiyatlarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 arttı.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olan Aramco'nun ocak-mart döneminde net karı 39,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 21,7 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Aralık 2019'da ilk kez halka arz edildiği dönemden sonraki en yüksek geliri kaydeden şirket, bilançosundaki pozitif sonuçları artan petrol fiyatlarına dayandırdı. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arz endişeleriyle 7 Mart'ta 139,13 dolara kadar yükselerek son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, "Küresel piyasalarda süregelen aşırı dalgalanmalara rağmen, enerji talebinin daha güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri çarşamba günü itibarıyla 2,42 trilyon dolara yükselen Saudi Aramco, 2020'den beri Apple'ı ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

İlk halka arzı 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen şirketin piyasa değeri 12 Aralık'ta 2 trilyon doları aşarak rekor kırmıştı.

Etiketler : Saudi Aramco Apple Suudi borsası Tadawul
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