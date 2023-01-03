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03 Ocak 2023 Salı 11:15:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 11:15:00

Aralık 2022'de fiyatı en fazla artan ürün "konut sigortası", en çok düşen "araç yakıt ve yağları" oldu

Kaynak: AA

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Tüketici fiyatları bazında Aralık 2022'de en fazla fiyat artışı yüzde 79,26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi.

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Aralık 2022'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,25 ile kuzu eti, yüzde 7,99 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,5 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında gerçekleşti. Bunu yüzde 4,84 ile çocuk giyim, yüzde 3,58 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 3,36 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 3,23 ile taze meyveler, yüzde 2,77 ile benzinli otomobil takip etti.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu aralık 2022 fiyat artışı fiyat düşüşü
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