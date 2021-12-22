Araç fiyatları düşüyor!

Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası bazı markalar listelerinde indirime giderken bazıları ise kur kaynaklı zamları iptal etti. Piyasanın yeni durumu fiyatlamasının 2-3 gün süreceğini belirten uzmanlar, sıfır otomobil fiyatlarındaki gevşemenin ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacağını belirtti. Peki Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobiller hangileri? İşte detayar...

"ALINAN YENİ KARARLARIN ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın detaylarını aktardığı yeni bir finansal alternatif olan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat, vatandaşlarımızın tasarrufları için kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermesi açısından büyük önem taşıyor. Nitekim piyasalar tarafından olumlu karşılanan karar, döviz kurlarında ciddi oranda bir gevşeme sağladı. Bu kararın önümüzdeki dönemde yurt içi dolarizasyonu yavaşlatacağını düşünüyoruz. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile birlikte ihracat ve vergilere yönelik alınan yeni kararların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem ülke genelinde yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hem de otomotiv sektöründe hacim artışı için özellikle döviz kurlarında görülen volatilitenin asgari seviyeye indirilerek bir istikrar ortamı oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çağdaş, "Bu durum, bir sonraki aşamada tüketicinin daha makul taşıt finansman faizleriyle desteklenmesini de sağlayacaktır. Ayrıca, otomotiv sektöründe önümüzdeki yıl ÖTV matrah dilimlerinde yapılacak bir güncelleme, birçok modelde ek vergi maliyetinin tüketiciye yansımasının önüne geçecektir." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA YÜZDE 20 İNDİRİM GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞIMIZ GÜNCEL FİYAT LİSTEMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

Berk Çağdaş, fiyatlarda ortalama yüzde 20'lik bir indirim olacağını belirterek, "Renault Mais olarak, piyasa koşulları çerçevesinde tüketici faydasını gözeten fiyat politikalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda gevşeyen döviz kurlarıyla birlikte fiyat listelerimizde güncelleme çalışmalarına başladık. Kurda stabilizasyonun sağlanmasıyla Renault ve Dacia markalarımızda ortalama yüzde 20 indirim gerçekleştirmeyi planladığımız güncel fiyat listemizi en kısa sürede paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

HYUNDAİ VE CİTROEN DE İNDİRİME GİTTİ

Hyundai'dan yapılan açıklamada, internet sitesinde yer alan fiyatlarda güncelleme yapıldığı ve aralık başında duyurulan fiyat listesine geri dönüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ayrıca yüzde 50'lik ÖTV dilimine geri dönen modellerin bulunduğu aktarıldı.

Citroen'den yapılan açıklamada da model bazında değişmekle birlikte araç fiyatlarında ortalamada yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Peugeot'da da fiyat güncelleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"PİYASANIN YENİ DURUMU FİYATLAMASI 2-3 GÜN SÜREBİLİR"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, kurdaki gerilememin fiyatlara nasıl yansıyacağını değerlendirmek için şu an erken olduğunu, kurdaki gidişatın ve piyasalardaki mevduat oranlarının nasıl şekilleneceğinin önem taşıdığını kaydetti.

Yeni araçların gümrükten o anki kur üzerinden çekileceğini ve o anki fiyatlar üzerinden satış yapılmasının beklendiğini aktaran Mersin, piyasanın yeni durumu fiyatlamasının 2-3 gün sürebileceğine işaret etti.

"BİRİNCİ ELDE BİR GEVŞEME OLURSA İKİNCİ EL FİYATLARINA DA YANSIR"

İkinci el otomotiv piyasasında fiyatların birinci elden referans aldığını belirten Mersin, "Birinci elde bir gevşeme olursa ikinci el fiyatlarına da yansır. Ama fiyatlar düşecek beklentisi satışlarda durgunluğa da sebep olabilir." dedi.

İŞTE TÜRKİYE'DE SATIŞ YAPAN MARKALARIN LİSTE FİYATLARINA GÖRE EN UCUZ MODELLERİ...

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 459.000 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 469.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 336.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 412.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 435.000 TL

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı: 464.000 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı: 431.000 TL

YENİ CITROEN C4

Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 359.000 TL

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı 444.900 TL

DACİA

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 428.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

Fiyatı 444.700 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.200 TL