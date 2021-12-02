Araç alacaklar dikkat! büyük düşüş beklentisi!

İkinci el otomobillerde fahiş fiyatlarını sonu geldi mi? Otomobil fiyatları düşecek mi? Çip kriziyle birlikte sıfır model araçlarda yaşanan alım sıkıntısı vatandaşları ikinci el otomobillere yöneltti. Bu nedenle de ikinci el otomobil fiyatları uzun süredir uçuk seviyelerde karşımıza çıkıyor. Ancak şu anda bu fiyatlarda büyük bir düşüş beklentisi mevcut. İşte tüm detaylar.

İkinci el otomobil fiyatları aldı başını gidiyor. Covid-19 hayatımıza girdiğinden beri yükselmeye başlayan fiyatlar döviz kurunda yaşananlar sebebiyle gittikçe yükseliyor.

Dövizdeki yükseliş tüm piyasalara yansıyor. Sıfır araç almak zaten hayal olmuşken artık ikinci el piyasasına girmek de mümkün değil gibi görünüyor.

Teknolojioku'da yer alan habere göre bir süredir kullanıcılar ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş beklentisinde. Tüm yaşanan ekonomik problemlere rağmen ikinci el otomobil piyasasında bir düşüş beklentisi mevcut.

Bu beklenti sosyal medyanın da gündemine oturmuş durumda. Yaşanan çip kıtlığının da otomobil fiyatlarında etkisi olduğu savunuluyor. Bu durum değiştiğinde tabi ki fiyatlar da değişecek

Kullanıcılardan biri bu konuyla ilgili "Şu an sıfır liste fiyatından yüksek fiyatlara araba satılıyor çünkü araba çip kıtlığı yaşanıyor. Çip üretimleri tekrar arttığında bu fiyatlar elbette olmayacaktır. iki el aracınız elinizde uzun tutarsanız zarar etmezsiniz ancak karınızdan düşebilir sadece." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yorum ise "Rekabet ve arz azalınca, enflasyonun da etkisiyle her yerde otomobiller nominal olarak değerlendi" yorumunu yaptı.

Elektrikli araçların da kendini göstermesiyle elbette normal araçların piyasasında bazı değişimler yaşanacak.

Uzun vadede ikinci el otomobil fiyatlarının böyle devam etmesi olanaklı görünmüyor. Ancak endişe edilen tek kısım dolar. Merkez Bankası'nın geçen ay faizi indirmesiyle dolar fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Aralık ayında da bir faiz indirimi söz konusu olduğu için doların daha fazla artma ihtimali var.

Piyasa değerlerini baştan aşağı değiştiren dolar kuru araç sektöründe de tabi ki etkili oluyor. Yeni yıla gireceğimiz bu dönemde ekonominin gidişatını belirlemek oldukça önemli olacaktır diyebiliriz.

Aksi takdirde çip kıtlığı da çözülürse fiyatlarda yarı yarıya indirimlerin olması söz konusu olabilir.