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01 Ağustos 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 15:30:00

AR-GE'ye geçen yıl 53,8 milyar lira harcandı

Kaynak: AA

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Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için geçen yıl 53 milyar 844 milyon lira harcama yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-2023" bültenini yayımladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için 2022 yılında 53 milyar 844 milyon lira harcama gerçekleştirildi.

Geçen yıl söz konusu bütçeden yapılan AR-GE harcamalarının merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı yüzde 1,66 oldu. AR-GE harcamalarının 15 trilyon 6 milyar 574 milyon liralık gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı da yüzde 0,36 olarak hesaplandı.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise bu yıl merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için 76 milyar 101 milyon lira tahsis edildi.

AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı geçen yıl 25 milyar 722 milyon lira oldu.

EN FAZLA FONLAMA ÜNİVERSİTELERE YAPILDI

AR-GE için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyoekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2022 yılı için en fazla harcama yüzde 63,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bunu yüzde 10,9 ile savunma, yüzde 6,1 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4,9 ile genel bilgi gelişimi AR-GE (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,7 ile eğitim takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmine göre de bu yıl en çok ödeneğin yüzde 65,5 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılması öngörüldü. Savunma yüzde 13 ile sosyoekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 4,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4,3 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,5 ile tarım izledi.

Etiketler : türkiye araştırma geliştirme harcama
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