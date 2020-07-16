Apple'ın vergi borcu iptal edildi!

Merkezi Lüksemburg’da bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Apple’ın AB Komisyonu’na karşı açtığı davayı karara bağladı. Kararda, “AB Genel Mahkemesi, İrlanda’daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etti” ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Apple’a İrlanda’da devlet desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının “yeterince kanıtlanamadığını” ve “hatalı” olduğuna hükmetti. Karar, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı’na götürülebiliyor.

3 YIL SORUŞTURULDU



AB Komisyonu, Apple’ın İrlanda’da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016’da tamamlamış ve şirketin, İrlanda’da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti. İrlanda ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.