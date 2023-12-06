VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomotiv ihracatı 3,2 milyar dolar kazandırdı
Antalya'da turist sayısında tüm zamanların rekoru
Blinken ile Vang telefonda görüştü
Fransa'dan trajikomik 'Hamas" kararı
ABD ve İsveç arasında savunma işbirliği
İşgalci İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu atışı
06 Aralık 2023 Çarşamba 13:35:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 13:35:00

Antalya'da turist sayısında tüm zamanların rekoru

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Farklı milliyetlerden turistin tatil tercihini kullandığı Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'u geride bıraktı.

Kente, 2019'un 12 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 218 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 11 aylık süreçte gelen turist sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antalya'ya bu yıl en fazla turist gönderen ülkeler 3 milyon 401 bin 704 turistle Rusya ilk, 3 milyon 285 bin 822 misafirle Almaya ikinci, 1 milyon 188 bin 263 turistle İngiltere üçüncü, 1 milyon 58 bin 943 misafirle Polonya dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya izledi.

Etiketler : antalya turizm rekor
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX