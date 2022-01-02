VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan başarısız uydu fırlatma denemesi
2021 yılında Antalya'ya turist akını yaşandı
Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakanlık, fahiş fiyat gerekçesiyle harekete geçti
Son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla buluştu
Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa'da etkisini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor
Gökbilimcileri şaşırtan gezegen
Leylekler göç etmedi, köylü sahip çıktı
Fareli Köyün Kavalcısı Hasan Dayı
Hamaney'den Trump açıklaması: Çöp sepetinde unutulacak
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
"Önümüzdeki yıl Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek"
FETÖ kök hücre nakliyle elebaşının ömrünü uzatmaya çalışmış
Akar ve TSK'nın komuta kademesinden yoğun mesai
Kahvehanede nostalji rüzgarı
Harry Potter hayranı hırsız
Caretta Tuba 15 bin kilometre kat etti, 6 milyon kişi izledi
02 Ocak 2022 Pazar 00:31:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 00:31:00

Antalya 2021 yılında 9 milyon 94 bin turist ağırladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya, 2021'de 9 milyon 94 bin 51 yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz yoluyla kente gelen turist sayısında geçen yıla kıyasla önemli ölçüde artış oldu.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Antalya, pek çok ülkeden turistleri konuk etti.

Antalya Havalimanı'ndan 8 milyon 982 bin 333, Gazipaşa Havalimanı'ndan 108 bin 202, deniz hudut kapılarından 3 bin 516 olmak üzere kente 2021'de 9 milyon 94 bin 51 yabancı turist geldi.

Hava yoluyla gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 164 artış gerçekleşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'yi 3 milyon 439 bin 758 turistle kapatan Antalya'da, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

En fazla konuk Rusya'dan

Antalya'yı 2021 yılının Aralık ayında ziyaret eden turist sayısı ise yıllık bazda yüzde 213 arttı. 2020 Aralık ayında 61 bin 848 turistin geldiği Antalya'yı 2021'in aynı ayında 193 bin 542 turist ziyaret etti.

Rusya, 2021'de 3 milyon 586 bin 928 turistle kente en fazla misafir gönderen ülke oldu. Rusya'yı 1 milyon 271 bin 672 misafirle Ukrayna, 1 milyon 268 bin 179 turistle Almanya, 416 bin 924 misafirle Polonya izledi.

Etiketler : antalya turizm valilik rusya
En yakın arkadaş rolü tutar

En yakın arkadaş rolü tutar
Duygulandıran anne kazağı

Duygulandıran anne kazağı
Sanat merkezi açtılar

Sanat merkezi açtılar
‘O Ses' rekabeti

‘O Ses' rekabeti
Gürses'in ekibiyle dönüyor

Gürses'in ekibiyle dönüyor
Dededen toruna

Dededen toruna
2022'de etkinliklere devam

2022'de etkinliklere devam
Şapkayla kamuflaj

Şapkayla kamuflaj
Gülçin Times Meydanı'nda

Gülçin Times Meydanı'nda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER