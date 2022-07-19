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19 Temmuz 2022 Salı 14:45:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 14:45:00

Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor

Kaynak: AA

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Hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sağlanacak Antakya-Altınözü arasında yapılan 13,8 kilometrelik bölünmüş yolun birinci etabının 1 Aralık'ta tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da devam ediyor.

Antakya-Altınözü arasında iki aşamalı bir proje sürdürülürken, 13,8 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol yapıldı.

Projenin 10,8 kilometresi tamamlandı, kalan 3 kilometrelik kesimde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yolun ikinci etabını oluşturan Antakya-Enek arasında proje kapsamındaki çalışmalar sürdürülüyor.

Birinci etaptaki çalışmaların tamamının 1 Aralık'ta bitirilmesi hedefleniyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinin trafik yoğunluğunun artması ile tarımsal trafiğin de yoğun olduğu bölgede mevcut yolun, bölünmüş yol haline getirilmesi kararlaştırıldı. Böylece, can ve mal güvenliği artacak ve bölgedeki tarımsal potansiyelin ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Hatay bölgesindeki diğer yol çalışmalarına da devam edilecek.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ANTAKYA HATAY YOL PROJESİ
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