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31 Temmuz 2020 Cuma 00:06:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 00:06:00

Ankara Ticaret Odası vergi indiriminden memnun: Bayram hediyesi oldu

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan ATO üyelerinin taleplerinden bazılarının daha olumlu sonuçlandığını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." ifadesini kullandı.

Baran, Twitter hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu vergi indirimlerinin tüccarlar için büyük anlam taşıdığını belirten Baran, "Bu destek için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu bayram vuslat olsun dileğinde bulunmuştuk, güzel haberlere kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Baran, vergi indirimiyle birlikte Kovid-19 salgını sebebiyle zor günler yaşayan ATO üyelerinin taleplerinden bazılarının daha olumlu sonuçlandığını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." değerlendirmesini yaptı.

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