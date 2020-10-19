Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında geri sayım başladı
Kaynak: AA
Sivas Valiliği, 25 Ekim'den itibaren Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas arasında test sürüşlerine başlanacağını duyurdu.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bazı bölümlerinde test sürüşleri yapılacağı bildirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Sivas Valiliği, "Yerköy-Sivas YHT Projesi'nin üstyapı ve elektromekanik işleri yapım işi kapsamında yer alan Yerköy-Sivas YHT projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren, Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas arasında 25 kw enerji ile tren testlerine başlanacaktır." açıklamalarında bulundu.
Belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmalarının, katener hattının altında dolaşmalarının, iletken kablolara dokunmalarının ve elektrik direklerine tırmanmalarının yasaklandığı belirtildi.
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