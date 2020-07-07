Ankara olimpik kaykay parkına kavuşuyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Bir sokak sporu olarak doğan kaykay, son yıllarda gençler arasında en popüler spor dallarından biri haline geldi. Türkiye Kaykay Federasyonu bünyesinde kaykay süren yüzlerce kadın ve erkek lisanslı kaykaycı var. Türkiye Kaykay Milli Takımı, son üç yıldır Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil ediyor. Gençler şehir içinde, boş buldukları alanlarda sporlarını yapmaya çalışsa da kaykaydaki başarı, aslında bunun için hazırlanmış parkurlarda çalışmakla elde ediliyor. Bunun için şehir içindeki parkların önemi büyük. Şimdiye kadar kaykay sürmek için boş alan arayan Ankaralı gençler de yakında olimpik bir kaykay parkına kavuşacak.

YARIŞMALAR YAPILABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi projesinin en önemli halkalarından biri olan Ankara Atatürk Kültür merkezi Millet Bahçesi (AAKM) bünyesinde dünya standartlarında ve olimpik bir kaykay parkı barındırıyor. 640 dönüm alanda hayata geçecek 2200 metrekarelik kaykay parkı, Türkiye’de gelişmekte olan sokak tarzı yarışlara ev sahipliği yapabileceği gibi dünya şampiyonalarda da kullanılabilecek nitelikte olacak. Yapımına geçen yıl mart ayında başlanan AAKM Millet Bahçesi’nin bu yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. Yapı-Yapı’nın üstlendiği projeyle birlikte Ankaralılar toplam 640 bin metrekarelik yeşil alana kavuşacak.

ÇİFTÇİDEN TEZGAHA

Millet Bahçesi’nde, çiftçiden direkt ürün alınabilecek organik pazar da bulunacak. Proje kapsamında yaklaşık 3’er kilometrelik yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarının yanı sıra oyun parkurları ve fitness alanları da yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN KURU HAVUZ VAR

Altındağ İlçesi sınırlarında bulunan millet bahçesinde çocuk oyun alanlarına yakın konumda bir de animasyonlu, müzikli kuru havuz olacak. 300 metrekare alana kurulacak, havuzda su yüksekliğini 7 metreye kadar ulaştıracak 198 fıskiye olacak. Günün belli saatlerinde müzikli su gösterilerinin düzenleneceği havuz çocukların eğlence ve ilgi odağı haline gelecek. Projede ayrıca millet kıraathanesi, toplam 1200 kişilik cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak. AAKM’nin bir diğer özelliği de içinden tramvay geçmesi. Türkiye’de ilk kez bir millet bahçesinin içinden tramvay geçecek. 6 duraklı tramvay hattı, 3 kilometre uzunluğunda olacak.

YÜZDE 90’I YEŞİL ALANDAN OLUŞACAK

640 bin metrekareli rekreasyon alanında, 89 bin metrekare inşaat alanı bulunacak. Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa Zipp Coaster eğlence parkuru yer alacak. Rekreasyon alanlarında ise biyolojik gölet, gösteri ve yansıma havuzları, buz pisti, kaykay pisti, menaj alanı, bisiklet ve koşu yolları, toplanma meydanı, çayır amfi, açık ve kapalı otopark alanları, açık hava spor alanları, çocuk oyun alanları ve bostan alanları yer alacak. Yüzde 90’ının açık alan ve yeşil alan olacağı proje kapsamında millet bahçesine 58 türden yaklaşık 10000 ağaç dikilecek.