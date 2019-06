AND Pastel’de taşın-düşün dönemi: Kiralar eve dönüşüyor

AND Gayrimenkul, Temmuz 2018’de yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel’de kiracı olarak yaşamaya başlayanlara, kiralarını birikime dönüştürerek ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Taşın Düşün kampanyası ile, ev sahibi olma kararını vermekte zorlananları, kira ödediği için birikim yapamayanları ya da birikimlerinin değer kaybedeceği endişesiyle yatırım yapma kararını erteleyenleri daire sahibi yapmayı hedefleyen AND Gayrimenkul, kampanyaya dahil olanlara aynı zamanda İstanbul Kartal’ın en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel’deki yaşamı deneyimleme şansı veriyor.

1 YIL KİRACI OLARAK DENEYİMLE, EVİN FİYATINI BUGÜNDEN SABİTLE



Taşın-Düşün modeliyle 1.400 TL’den başlayan güncel rayiç kira bedelleriyle AND Pastel’deki yaşamı 1 yıl boyunca kiracı olarak deneyimlemek isteyenlere, ayrıca kiraladıkları dairede %15 indirim yapılıyor. Ödenecek depozito bedeli ise indirimli daire bedelinin %3’ü olacak şekilde hesaplanıyor. Kararlarını bugün vermek istemeyen kişiler bu sayede oturdukları evin fiyatını 1 yıl boyunca sabitleme şansına sahip oluyor.



1 yılın sonunda evi satın almak istemezlerse ödedikleri depozito bedelini, değerini kaybetmeden %20 faiz ile geri alabiliyorlar.



YÜKSEK PEŞİNAT YOK, ÖDENEN KİRALAR EVİN BEDELİNDEN DÜŞÜYOR



Kampanyaya dahil olarak 1 yılın sonunda veya öncesinde evi satın almak isteyenlerin depozitoları ve o zamana kadar ödedikleri tüm kiralar dairenin bedelinden düşülüyor. Böylece ev sahibi olmak isteyen kişiler uzun yıllarını geçirecekleri bir ev satın almadan önce hem o evi deneyimle fırsatını yakalıyor hem de kiralarını biriktirerek ve yüksek peşinat ödemeden rahatça ev sahibi olabiliyorlar.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerde ve sınırlı sayıda stokta geçerli bu özel kampanyadan yararlanmak isteyenler AND Pastel’in Kartal’daki satış ofisini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir; aynı zamanda projede kendilerine uygun daireleri gezebilir.

AND PASTEL'DE HAKKINDA



Temmuz 2018’de yaşamın başladığı AND Pastel, 7 Blok ve 1243 konuttan oluşuyor. Yüzde 70’i yeşil alandan oluşan proje, Kartal’da Adalar ve deniz manzarasına hakim evleriyle; İstanbul’un ana ulaşım akslarından E-5’in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde olan proje, aynı zamanda Anadolu Adliyesi, Kartal deniz otobüsü ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi önemli merkezlere yakın mesafede yer alıyor. Orta ölçekli bir mahalle büyüklüğü ile Kartal bölgesinin en büyük projelerinden biri olan AND Pastel aynı zamanda Sign of the City- ‘Türkiye’nin En iyi Konut Projesi’ ve European Property Awards – ‘Avrupa’nın En iyi Peyzaj Mimarisi’ de dahil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi. Proje içerisinde sağlık kurumundan, okul öncesi eğitim kurumuna, alışveriş alanlarına kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı pek çok fonksiyon ve sosyal aktivite alanı sunuyor.

AND GAYRIMENKUL HAKKINDA



AND Gayrimenkul, gayrimenkul geliştirme - yatırım - yönetim alanlarında faaliyet göstermektedir. Anadolu Grubu’nun yüzde yüz iştiraki olarak Kasım 2011’de faaliyetlerine başlayan AND Gayrimenkul, yap-sat değil “YAP-YAŞAT” felsefesi ile projelerini hayata geçirmektedir. Planlı ve profesyonel bir yaklaşımla, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun çözümleri sunmak amacı ile hayata geçirdiği ilk ofis projesi AND Kozyatağı’nda yaşam başlamıştır. Proje AND Gayrimenkul’ün bina yönetim markası olan GRID tarafından yönetilmektedir. AND Gayrimenkul’un ikinci projesi olan ve Temmuz 2018’de yaşamın başladığı karma kullanımlı konut projesi AND Pastel ise yükselen değer Kartal’a “Yeni Nesil Mahalle” anlayışını getiriyor.