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20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:26:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:26:00

"Anadolu kaplanları" büyümede rekor kırdı

Kaynak: Akşam GAzetesi

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Sanayinin devlerinde ikinci lig sonuçları belli oldu. Son 23 yılın en güçlü büyümesini yakalayan İSO İkinci 500'ün üretimden net satışları yüzde 77.5 artarak 339.2 milyar TL'ye yükseldi. Listede Ege Seramik ilk sırada yer alırken, İSO İkinci 500'e 137 yeni sanayi kuruluşu girdi.

KOBİ'lerin mevcut durumu ve geleceği açısından önemli sonuçlar ortaya koyan araştırmaya göre İSO İkinci 500, son 23 yılın tarihi büyümesini yakaladı. İkinci 500'ün üretimden net satışları iç ve dış talepteki toparlanmanın yanı sıra enflasyon ve kurlardaki artışın da etkisiyle yüzde 77.5 artarak 339.2 milyar TL'ye yükseldi. İSO İkinci 500'ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı bir artışın serinin başladığı 1997'den bu yana sadece 1998'de olduğu görülüyor. Yüksek enflasyonun yaşandığı söz konusu yılda üretimden satışlar yüzde 79.3 artmıştı.

137 YENİ ŞİRKET

Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün şampiyonu 980 milyon lirayla Ege Seramik oldu. Ege Seramik'i, küçük bir farkla 979.8 milyon TL ile Kozlu Gıda takip ederken, Kangal Termik Santral 979.7 milyon TL ile üçüncü oldu. İSO İkinci 500'ün bu yılki listesine 137 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 57 tanesi İSO 500'den İSO İkinci 500'e düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen yılki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı 80 olurken, 2020'nin İSO İkinci 500 listesinden İSO 500'e çıkan firma sayısı ise 39 olarak gerçekleşti.

İHRACAT %35 ARTTI

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2021'i çift haneli bir büyümeyle kapatan Türkiye'de sanayi kuruluşlarının güçlenen küresel talepten payını aldığını söyledi. Bahçıvan, "İSO İkinci 500'ün ihracatı yüzde 35'lik bir büyümeyle Türkiye genelinden ve İSO 500'den daha başarılı bir görünüm sunuyor. Fakat borçlanma yapısında belirgin bir bozulma var. Mali borçların toplam borçlardaki payı yüzde 57.6'dan yüzde 54.2'ye inerken, diğer borçların payı yüzde 42.4'ten yüzde 45,8'e yükselmiş görünüyor" dedi.

EGE SERAMİK İLK SIRADA

Şirket Üretimden Satış (TL)

Ege Seramik 980.095.800

Kozlu Gıda 979.795.285

Kangal Termik S. 979.671.652

Üntel Kabloları 978.295.288

Kendirliler Haddecilik 977.351.440

Özyaşar Tel 977.178.765

Pam Yağ Gıda 971.610.713

Sertel Vida 970.992.378

KURDAKİ DALGALANMAYI BAŞARIYLA YÖNETTİLER

İSO Başkanı Bahçıvan, kurlardaki yükseliş ve finansman koşullarındaki sıkılaşmanın dev şirketlere kıyasla KOBİ'ler için daha zorlayıcı bir ortam oluşturduğuna şüphe olmadığını belirtti. İkinci 500 şirketlerinin, 2021'de İSO 500'ü aratmayacak şekilde hem faaliyet giderlerini hem de yıl içerisindeki döviz kuru dalgalanmalarını başarıyla yönettiklerini belirten Bahçıvan, zira hem EBITDA hem de vergi öncesi dönem karlılığında dikkati çekici iyileşmelerin olduğunu kaydetti. Erdal Bahçıvan, İkinci 500'de de kârlılığın temel belirleyicilerden biri olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Finansman giderlerinin 2021'de yüzde 114.4 artarak 20.1 milyar TL'ye yükselmiş olması bunun açık bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM YÜZDE 5 MAAŞLAR % 39 ARTTI

Erdal Bahçıvan, şöyle devam etti: "2021'de İSO İkinci 500'ün istihdamı yüzde 5 artarak 261 bin kişiye çıkarken aynı yılda ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 39 oldu. İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sonuçları, bir yandan sanayicilerimizin değişen koşullara uyum sağlama yeteneğine işaret ederken diğer yandan da zor bir döneme hazırlıklı olmak için çıkarılması gereken dersleri ortaya koyuyor."

Etiketler : Sanayinin devleri iso Erdal Bahçıvan İSO İkinci 500
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