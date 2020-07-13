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Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün: Metro projeleri sürerken herhangi bir kesinti uygulanmaz
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13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:50:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:50:00

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün: Metro projeleri sürerken herhangi bir kesinti uygulanmaz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün, "Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz. Belediye gelir elde etmeye başlayınca kesinti yapılmaya başlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, yazılı açıklamasında, Genel Müdürlük tarafından imalatı gerçekleştirilen metro projeleri sürerken herhangi bir kesintinin uygulanmadığına dikkati çekti.

Metro hattının bedelinin belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i kesilerek yapıldığını hatırlatan Eyigün, bu işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eyigün, birkaç gündür kamuoyunda yer alan "metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Metro yatırımlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi ve işletmeye alındıktan sonra yatırım bedelinin belli oranda kesinti ile tahsilatı 25.10.2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir."

"İNŞAAT DEVAM EDERKEN KESİNTİ YAPILMADI"

Bakanlıkça yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu, Bakırköy-Kirazlı Metrosu içi üstlenimin gerçekleştiği 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyar 412 milyon 678 bin lira harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri olmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat gerçekleşmediğini vurgulayan Eyigün, şu ifadeleri kullandı:

"Yapımı 2484 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2020 tarihinde Bakanlığımıza devredilen Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için de durum aynıdır. Proje tamamlanıp işletilmek üzere, ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin kesinti başlayacaktır. Yani belediye bu hattan gelir elde etmeye başlayınca tahsilat başlamaktadır. İnşaat devam ederken kesinti yapıldığı şeklindeki yorum ve açıklama gerçek dışıdır."

Eyigün, metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarına söz konusu tarihten sonrası için faiz farkı gibi ek bedellerin de eklenmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada amaç, metronun belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır. Böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verilmektedir. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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