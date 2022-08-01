Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 13 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 13 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 952 milyon 697 bin 831,61 lira, işlem miktarı ise 2.914,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 19 milyon 912 bin 882,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.002.000,00 1.745,00

En Düşük 1.013.000,00 1.742,70

En Yüksek 1.025.000,00 1.770,50

Kapanış 1.013.000,00 1.750,00

Ağırlıklı Ortalama 1.015.168,11 1.760,87

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.952.697.831,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.914,45

Toplam İşlem Adedi 103