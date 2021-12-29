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29 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00

Altından TL mevduata dönüşüm

Kaynak: TRT Haber

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Son Dakika Haberleri.. Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi programı kapsamında, Merkez Bankası altının alış fiyatını 696,44 TL olarak belirledi.

Saflık derecesi 1000/1000 olan bir gram altın için de alış fiyatı 699,94 Türk lirası oldu.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyeleri ile altın fiyatını açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL oldu. Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her gün saat 11.00'de döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı.

Etiketler : Türk lirası gram altın alış fiyatı
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