Altından TL mevduata dönüşüm

Saflık derecesi 1000/1000 olan bir gram altın için de alış fiyatı 699,94 Türk lirası oldu.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyeleri ile altın fiyatını açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL oldu. Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her gün saat 11.00'de döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı.