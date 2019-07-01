Altında düşüş devam ediyor, kilogramı 252 bin 200 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 200 lira, en yüksek 254 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,48 azalışla 252 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 151 bin 679,84 lira, işlem miktarı ise 1.074,11 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 280 milyon 24 bin 385,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 261.300,00 1.412,40

En Düşük 252.200,00 1.383,00

En Yüksek 254.300,00 1.394,20

Kapanış 252.200,00 1.394,20

Ağırlıklı Ortalama 253.717,46 1.403,95

Toplam İşlem Hacmi (TL) 275.151.679,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.074,11

Toplam İşlem Adedi 34

AA