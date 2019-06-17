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17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

Altın yatırımcısı dört köşe

Güvenli liman altın, yine en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın, geçen hafta 258.6 liraya çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ekonomistler, artışın devam edeceğini ve altının 270 lirayı test edebileceğini söylüyor. 

Yatırımcının güvenli limanı altın, ilgi odağı olmaya, değer kazanmaya ve yatırımcıya kazandırmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, yurtdışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Umman Körfezi’ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırının yarattığı gerilim, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı, Brexit, Fed’in yılın geri kalanında 2 faiz indirimi yapacağı beklentilerinin etkisiyle, altına olan talebin artmasını ve altının değerlenmesini sağladı. 

2 HAFTADIR KAZANDIRIYOR

Altının gram fiyatı geçen hafta, ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 251 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 14 Haziran'da 258.6 lirayla 9 ayın zirvesini gördü. Haftalık bazda yüzde bir getiri sağlayan gram altın, haftayı 253.8 liradan tamamladı. 

RİSKLER TALEBİ ARTIRACAK

Yatırımcısına 2 haftadır üst üste kazandıran gram altın, yılın başından bu yana da yüzde 16.4 prim sağladı. Yatırım uzmanları ve ekonomistler ons altın ve dolar kurundaki yükselişlerin gram altının 258 TL seviyesine ulaşmasını desteklediğini belirtti. Küresel piyasalarda risk unsurlarının yükselmesinin güvenli liman talebini canlandırdığını ifade eden uzmanlar, ons altında 1.366 doların üzerinde yerleşik seyirler olması halinde, önümüzdeki günlerde yükseliş eğiliminin daha da güçlenebileceğinin tahmin edildiğini söylüyor. Ayrıca ekonomistler, yıl genelinde, ABD Merkez Bankası Fed politikaları ve küresel risk unsurlarının etkisiyle, ons altının güvenli liman talebinin canlı kalacağını ifade ediyor. 

270 TL’YE YÜKSELEBİLİR

Gram altının 258 TL'nin üzerine yerleştiği takdirde 262-270 TL bandına kadar yükselebileceğini belirten İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Buna karşın kısa vadede 258 TL seviyesi üzerine yerleşmekte başarısız kalırsa, ilk etapta 252 TL seviyesine, risklerin daha da yumuşaması halinde 246-247 TL'ye doğru gerileyebilir. Bu durumda gram altın yatırımcısı için bu seviyeler alım fırsatı verebilir” ifadelerini kullandı. 

MEVDUATLAR İKİYE KATLANDI

Güvenli limana olan talebin artmasıyla değeri de günden güne yükselen altın, hesaplarda da birikimi katlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları 2019’un ilk çeyreğinde, 49 milyar 912 milyon 798 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 862 milyon 503 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Öte yandan 2019’un ilk çeyreğindeki mevduat hesapları 2017’in aynı dönemine kıyasla yüzde 109.2 arttı.

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