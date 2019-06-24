Altın tarihi zirvede

2014’ten bu yana pek esamisi okunmayan altın, güvenli liman arayışıyla yeniden gözde olmaya başladı. Aylık bazda bakıldığında, yaklaşık 10 aydır değer kazanan altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yatırımcısına, yaklaşık yüzde 9.1 getiri sağladı. Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, 1.411 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tam da yükseliş başlamışken, 2019’a yönelik tahminler de ortaya çıktı. Dünyanın önde gelen banka ve kurumların öngörüleri 1.500 dolara kadar çıkıyor.

*Analistlerin yıl sonu dolar/TL tahmini, 5.25 ile 5.85 arasında, ons tahmini ise 1.270 dolarla 1.500 dolar arasında değişiyor.