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08 Ağustos 2023 Salı 11:17:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 11:17:00

Altın ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak

Kaynak: AA

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Altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki yerlerden ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak.

"Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı ürünlerde uygulanan ek mali yükümlülükler, ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler dikkate alınarak güncellendi.

Bu kapsamda, bazı mücevherci ve kuyumcu eşyasının AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ülke menşeli olanlarının ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamaya alınacak. Söz konusu yükümlülük, altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerde uygulanacak.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, karar, cari açığın önlenmesi, yerli üretim ve istihdam hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda alındı.

Karar, 3 gün sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler : Altın ithalatI Ticaret Bakanlığı ALTIN
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