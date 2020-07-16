  • BIST
    119086
  • Dolar
    6,8592
  • Euro
    7,8127
  • Altın
    398,1900
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti
Kafasına bıçak saplanan adamın rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi
Kiraz ihracatı yüz güldürdü
Kovid-19 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceği
Yeni bir soğuk savaşa mı doğru?
TBMM Başkanı'ndan Anıtkabir'e ziyaret
Altın fiyatlarında düşüş!
Yunanistan, Kovid-19 tedbirlerini sertleştirmeyi planlıyor
AB'nin dış ticaretinde sert düşüş
Kudüs'te yeni doğan bir bebeğe Ayasofya ismi verildi
Türkiye, Venezuela için harekete geçti!
LGS Tercih klavuzu yayımlandı! Çok önemli değişiklik
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden 15 Temmuz etkinliği
Portekiz'de şampiyon belli oldu
İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken: Türkiye'deki sağlık sisteminin benzeri hiçbir yerde yok
TMSF'nin yönettiği şirketler 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde
Rekabet Kurulu e-pazaryeri platformlarına yönelik sektör incelemesi başlattı
Flaş iddia! Trump geri adım attı: Yaptırım uygulamayacak
İpotekli konut satışlarında tarihi rekor!
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü
Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı
Çelik üreticileri ithalata getirilen ek verginin kalıcı olmasını talep ediyor
'Kum mucit' tasarladığı tarım aletleriyle ihracatın kapısını açtı
16 Temmuz 2020 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 13:01:00

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram altının fiyatı

ABONE OL

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 398,2 liradan işlem görüyor.

Dün, 397,9 ile 400,5 lira arasında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 399,3 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 398,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını da 2.647 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.805 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmaya yüz tutması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi toplantısı ve devamında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER