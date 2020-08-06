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06 Ağustos 2020 Perşembe 10:37:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 10:40:00

Altın fiyatları zirveye koşuyor! Panik yapacak bir durum yok... Yıl sonu beklentisi ise 500 lira

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Altında yükseliş hızla devam ediyor. Vatandaşları ellerindeki altını bozdurmamaları yönünde uyaran kuyumculara göre gram altın yıl sonunda 500 lirayı görecek. İşte haberin detayları...

Son zamanların yükseliş rekorunu kıran altının gram fiyatı 467 liraya çıktı. Fiyatların sürekli yükselmesi ise, yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor.

Altının gram fiyatının yıl sonunda 500 lira seviyesine ulaşacağını öngören kuyumcular ise vatandaşları altınları yastık altında saklamaları ve bozdurmamaları konusunda uyarıyor.

''PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK''

Kocaeli’de 25 yıldır kuyumculuk yapan Muharrem Boztürk, dünyada yaşanılan etkenlerin altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Boztürk, “Belirsizlik ortamı altının çıkışına çok güzel bir zemin hazırlıyor. Ama bu çıkış her ne olursa olsun ülkemizde bundan dolayı sıkıntı yaşayacak veya herhangi bir panik yapacak bir durum yok” dedi.

''2020 SONUNA KADAR 500 LİRAYI BEKLİYORUZ''

Altının 1 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazandığını kaydeden Boztürk, “Öngörü için şöyle diyebilirim; ortalama 2020 bitimine kadar altında 500 lirayı çok rahatlıkla bekliyoruz. Geçen sene bugün altının gram birim fiyatı 261 liraydı. Ocak ayı itibariyle 295’lerdeydi, şu anda 467 TL civarında bir rakam var. Bu şu demek oluyor, ortalama 1 sene içinde altın hem yatırımcısı, hem kullanıcısı, hem tüketicisi yüzde 100 oranında ortalama bir değer kazanmış oluyor” diye konuştu.

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